OL : Marcelo revient sans tabou sur ses galères lyonnaises

Il était à l’instant face aux médias. Lui, le joueur à problèmes de l’OL, en conflit larvé avec les supporters qui ne lui pardonnaient rien. Le défenseur central, Marcelo Guedes, a donc tenu à donner sa (propre) version des faits. Revenant, et sans aucun tabou sur les moments difficiles vécus plusieurs semaines durant.

« J’ai beaucoup grandi en tant que joueur, qu’être humain. Quelques fois les choses ne vont pas bien, on passe par des moments de doutes. En ce moment je vais bien, et je veux profiter au maximum de ces bons moments que je traverse. Pendant un long moment j’ai beaucoup pensé. Il était important pour moi d’améliorer la situation. C’est pour cela que je voulais me faire pardonner. Les gens du club savent que je suis quelqu’un de dévoué, et de respectueux. Toutes les choses négatives sont maintenant derrière moi. Lorsqu’on est mieux dans sa tête, le positif revient également sur le terrain. Je suis libéré et uniquement concentré sur le sportif. «