OL : Maxwel Cornet pique l’OM et prend modèle sur un cadre du Barça !

Sur son absence à Paris

« J’ai été grippé ce week-end mais je me sens mieux. C’est toujours frustrant de voir le match à la maison. Je vais faire les derniers tests à l’entraînement cet après-midi ».

Sur son nouveau poste

« Cela ne me dérange pas de jouer défenseur. Il faut être performant, c’est le plus important. Je parle beaucoup avec Jason et avec les défenseurs. C’est important. Je regarde de plus en plus les défenseurs notamment Jordi Alba (…) J’aime marquer des buts. Arrière gauche, c’est un poste que j’aime bien. Je ne sais pas si je vais rester à ce poste dans le futur ».

Sur son chambrage avec Bouna Sarr

« J’en ai beaucoup parlé avec Bouna. C’est drôle parce que je me moquais de lui (rires). Quand j’ai vu Bouna jouer à ce poste de latéral droit, je me suis dit : »ce n’est pas possible ! ».C’est quelqu’un qui aime dribbler, qui aime marquer. Puis je me suis rendu compte que c’était le coach Garcia qui l’avait mis là et je me suis dit qu’il avait l’oeil (sourire) ! Ça lui réussit bien à Bouna ! Forcément, il m’a chambré puisque je me moquais de lui avant. Il m’a renvoyé l’ascenseur. »

Sur le début de saison

« Notre début de championnat n’est pas exceptionnel. On a bien débuté en 2020. On doit continuer à travailler. Il ne faut pas douter de nous ».

Sur le choc face à l’OM

« C’est un match qui tombe au bon moment. On n’a pas le temps de gamberger. C’est un bon match pour relever la tête. C’est à nous de montrer qu’on peut battre les grosses équipes. Il n’y a qu’un seul Olympique et c’est l’OL. C’est évident ! C’est normal de lancer des petites piques avant un aussi gros match. Il va falloir être très performant demain ».

Sur les phases arrêtées et les difficultés de Joachim Andersen

« On doit progresser sur les coups de pieds arrêtés. On les travaille. C’est un élément important dans le football moderne. On est derrière Joachim Andersen. Il a les qualités pour nous faire du bien. Il est bien. Il travaille énormément ».

Sur l’arrivée de Bruno Guimaraes

« On va rencontrer Bruno Guimaraes dans les prochaines minutes. J’espère qu’il va beaucoup nous apporter. Il ne va pas avoir de mal à s’intégrer avec tous les brésiliens que l’on a ».

