OL : Mbappé, Depay, motivation… Garcia et Dubois donnent le ton avant le choc face au PSG

Ce jeudi après-midi, Rudi Garcia et Léo Dubois étaient présents en conférence de presse avant la finale de la Coupe de la Ligue OL – PSG.

Dans des propos relayés par le compte Twitter de l’OL, l’entraîneur et le défenseur des Gones ont affiché un discours mobilisateur pour ne pas louper ce grand rendez-vous face à un PSG privé de Kyian Mbappé.

Des conditions extrêmes

Garcia : « On arrive sur des journées très chaudes. On s’est bien préparé à Lyon. Il faudra bien s’hydrater. Il faudra bien prendre en compte ce paramètre. »

Une opportunité à ne pas louper

Garcia : « C’est une formidable opportunité de gagner un trophée. Il faut croquer à pleine dent dans cette finale. On veut ramener le trophée à Lyon. On a une équipe de très haut niveau. (…) On a très envie de remporter ce trophée. Les 15-20 dernières minutes seront compliquées pour les deux équipes. On a essayé de retrouver cette haute intensité lors des matchs de préparation. »

Dubois : « Mentalement, on se prépare à un match de très haut niveau. On a tous le même objectif. On a une équipe de qualité. On va se surpasser en espérant remporter ce trophée. »

Garcia veut encore embêter le PSG

Garcia : « En championnat, on a démontré qu’on pouvait rivaliser avec cette équipe du PSG. Il faudra le faire sur 90 et même 120 minutes. »

L’absence de Mbappé ne change rien

Dubois : « L’absence de Mbappe ne change pas nos plans. Le club a besoin de ce trophée. On a effectué une longue préparation. On a bien travaillé pendant ces 8 semaines. Nos corps sont prêts pour cette finale. »

Depay et Reine-Adelaïde prêts pour cette finale

Garcia : « Ils sont prêts. Ils ont beaucoup travaillé sur leur retour à la compétition. Ils n’ont pas loupé beaucoup de matchs. Ils sont prêts pour les deux gros événements qui arrivent. »

La Juventus, pas encore le sujet

Dubois : « On a un seul objectif, remporter le match de demain. On verra ensuite le match de la Juventus. Le peuple lyonnais et le club attend de nous, cette victoire en Coupe de la Ligue. »

Lopes ne sera pas dans les cages

Garcia : « Ciprian Tatarusanu sera dans les cages demain. Sur la préparation, on a changé de système. On veut poser des problèmes au PSG. Il faudra être solidaire tous ensemble ce vendredi. On va tout faire pour remporter ce trophée. »