OL – Mercato : Adrien Rabiot met fin en personne aux rêves lyonnais

L’OL veut recruter cet hiver pour compenser les blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Les pistes menant à Karl Toko-Ekambi et Jean-Michaël Seri sont les plus chaudes du moment dans l’esprit de Juninho.

🔴🔵 Le @PSG_inside affrontera le club de @FCLorient L2 pour les 16ème de finale de la coupe de France, ce sera donc un déplacement en terre bretonne pour les parisiens. #psg #cdf pic.twitter.com/T7RqMgPooS — Paris United (@parisunited6) January 6, 2020

Le directeur sportif de l’OL s’était également penché sur le cas d’Adrien Rabiot, en manque de temps de jeu à la Juventus Turin cette saison. Si Maurizio Sarri ne l’écarte pas pour la seconde moitié de l’exercice en cours, l’ancien milieu du PSG (24 ans) veut aussi lui prouver qu’il est dans le vrai.

Rabiot veut rester fidèle à la Juve

« Mon avenir est toujours à la Juve, a-t-il annoncé dans la presse italienne. Désormais je me sens bien physiquement et je pense que 2020 sera une année positive. Je suis très heureux ici. Le championnat italien n’est pas facile, mais je m’adapte petit à petit aux caractéristiques de la Serie A. » Titularisé quatre fois lors des cinq derniers matchs disputés par la Vieille Dame, Rabiot n’a donc aucune intention de partir en janvier.