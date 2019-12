OL – Mercato : Alexandre Lacazette a conseillé une recrue 

true

Proche de Jeff Reine-Adélaïde depuis leur aventure commune à Arsenal, Alexandre Lacazette a chaudement recommandé l’OL à son ami.

Si l’Olympique Lyonnais s’est trompé dans les grandes largeurs sur son Mercato d’été 2019, le club rhodanien a quand même réalisé quelques bons coups. Arrivé d’Angers pour un transfert supérieur à 20 M€, Jeff Reine-Adélaïde (21 ans) suscitait beaucoup de scepticisme à son arrivée. Des doutes que l’international Espoirs était néanmoins parvenu à lever avant sa rupture des ligaments croisés.

Dans les colonnes de « Lyon Capitale », « JRA » a notamment révélé que, s’il avait signé à l’OL plutôt qu’à Monaco ou ailleurs, c’est aussi et surtout parce qu’un ancien de la maison lui avait chaudement recommandé le club. « L’OL est un club historique qui a gagné sept titres d’affilée… Il y a de belles installations… En plus, j’ai la chance d’être ami avec Alexandre Lacazette (aujourd’hui à Arsenal, NDRL) qui m’a bien conseillé, il m’a donné des informations sur le club et la ville ».

Ancien joueur d’Arsenal jusqu’en janvier 2018, Jeff Reine-Adélaïde faisait notamment parti de la colonne de « Frenchies » qui avaient accueilli Alexandre Lacazette à Londres à l’été 2017.