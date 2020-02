OL – Mercato : Anthony Lopes envoie un message fort à Jean-Michel Aulas

true

Le gardien de but de l’OL Anthony Lopes, prolongé l’an dernier jusqu’en 2023, ne dirait pas non à finir sa carrière chez les Gones.

Le gardien de l’OL Anthony Lopes a accordé au Progrès une longue interview dans laquelle il revient sur les très longues négociations ayant entouré sa prolongation de contrat l’an dernier. Pour faire plier son joueur, Jean-Michel Aulas avait même un temps menacé de mettre un terme aux discussions. Finalement, tout s’est bien terminé, à tel point que Lopes envisage de finir sa carrière dans son club de cœur.

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

« Ça a été long oui, mais ma négociation précédente avait été longue aussi. Là, ça a duré huit, neuf mois, comme pour une femme enceinte ! On savait tous où on voulait aller, le club, moi, mes conseillers. En aucun cas, on m’a entendu dire que je voulais aller ailleurs. »

« On était tous focalisé sur ma volonté de vouloir resigner à l’OL, et à ma juste valeur. Je ne sais pas si je peux être le joueur d’un seul club. Pourquoi pas, en 2023 j’irai sur mes 33 ans, on verra bien. »