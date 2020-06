OL – Mercato : Aouar à la Juve… Raymond Domenech a de gros doutes

true

Annoncé dans le viseur de la Juventus et de Manchester City, Houssem Aouar, le meneur de jeu de l’OL, ne serait pas encore assez costaud pour jouer dans un Top club selon Raymond Domenech.

Entre 50 et 60 M€ : c’est ce que Jean-Michel Aulas aimerait que le transfert d’Houssem Aouar rapporte à l’OL cette inter saison. Le milieu de terrain aura un bon de sortie en cas de proposition intéressante et deux clubs s’intéresseraient à lui : Manchester City et la Juventus Turin.

Interrogé sur ces présumés contacts, sur La Chaîne L’Equipe, Raymond Domenech a fait part de certaines réserves… « J’ai quand même des doutes, a expliqué l’ancien sélectionneur. Aouar est capable de trucs extraordinaires mais il a trop de variations dans ses performances. Il a des trous. »

Selon lui, Aouar ne serait pas encore taillé pour un club de la dimension de City ou de la Juve… « « Dans de grands clubs, on ne lui permettra pas d’être inconstant. Il faut être dans l’excellence en permanence. »