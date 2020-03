OL – Mercato : Aouar calme les rumeurs sur son départ

true

Critiqué avant le match pour son irrégularité, Houssem Aouar a donné la plus belle des réponses sur le terrain, mercredi dernier, lors du choc OL-Juventus (1-0) en 8es de finale de la Champions League. Le milieu offensif a été élu homme du match et a réveillé l’intérêt des plus grands à son sujet.

Selon Tutto Mercato Web, Chelsea serait ainsi prêt à verser 50 M€ aux Gones pour leur pépite. Et les Blues ne sont que les plus visibles d’une longue liste de courtisans. Interrogé sur la question ce dimanche matin par Téléfoot, Aouar l’a jouée sobre, assurant vouloir rester focalisé sur la saison en cours.

« Honnêtement, sans faire de langue de bois, je n’imagine pas quelque chose parce que cette fin de saison va être très excitante donc je ne pense pas forcement à l’avenir. Je pense plutôt aux semaines qui arrivent parce qu’elles vont être importantes pour le club, donc j’ai encore pas mal de choses à apporter à l’équipe. J’essaie de ne pas me polluer l’esprit en restant concentré sur le terrain et je ne regarde pas trop ce qui se passe à côté. »