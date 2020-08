OL – Mercato : au moins 6 dÃ©parts Ã  prÃ©voir cet Ã©tÃ© ?

false

Si l’OL a ramené un joli pactole de son brillant parcours en Ligue des champions, il pourrait bien être amené à dégraisser son effectif durant le mercato.

Le rideau est tombé sur la Ligue des champions, il est déjà l’heure d’établir un bilan. A l’OL, celui-ci restera quoi qu’il arrive très positif après une place inespérée dans le dernier carré suite à des exploits retentissants contre la Juventus Turin ou Manchester City.

Comme pour le PSG en finale (0-1), le Bayern Munich était bien trop fort pour les hommes de Rudi Garcia (0-3). L’entraîneur des Gones doit dédormais préparer le mercato et même s’il n’est pas tout à fait d’accord avec Juninho, il sait qu’il devra se séparer de certains joueurs cet été.

L’attaque de l’OL pourrait être encore touchée

Dans son édition du jour, Le Progrès dresse un état de lieux de la situation de l’OL et classe six joueurs dans la catégorie des départs possibles : Youssouf Koné, Kenny Tete, Houssem Aouar, Moussa Dembélé, Bertrand Traoré et enfin Memphis Depay. Sans compter les joueurs en fin de contrat en juin 2021 qui pourraient être poussés vers la sortie cet été (Rafael, Marcelo ou encore Marçal).