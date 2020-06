OL – Mercato : Aulas a dégainé la carte Parker pour conserver un grand espoir

true

Pierre Kalulu (20 ans) a pris la décision de signer professionnel au Milan AC. Pourtant, Aulas avait demandé à Parker de le convaincre de rester.

L’OL tient à ses pépites et ne supporte pas de les voir partir. Pourtant, Pierre Kalulu (20 ans) a refusé les approches de son club formateur. Le latéral droit a préféré s’engager cinq ans avec l’AC Milan. Le départ n’est pas encore officialisé. Il devrait l’être lors de l’ouverture du marché international des transferts. Ce départ représente une lourde perte pour l’OL et Jean-Michel Aulas. Les Gones n’auront jamais vu jouer l’international français moins de 20 ans en professionnel.

Dans la phase terminale des négociations, Jean-Michel Aulas a essayé d’amadouer son jeune espoir. Pour cela, il a demandé à Tony Parker d’appeler Kalulu pour le convaincre. L’ancienne star du basket français est un nouveau membre du conseil d’administration de l’OL.

Pour Parker son intervention « montre la confiance que Jean-Michel » lui donne à l’OL

En marge d’une conférence de presse de l’ASVEL, Parker est revenu au micro de RMC Sport sur sa nouvelle mission : « Quand il m’a contacté pour appeler Pierre, je l’ai fait volontiers. Le fait d’intégrer le conseil d’administration, d’être impliqué dans des décisions comme celle-là, cela montre la confiance que Jean-Michel (Aulas) a en moi. C’était un joueur important pour nous. Malheureusement il a décidé de ne pas rester. »

Pas rancunier, Parker a terminé son propos avec une annonce pour le futur : « Cela n’empêche pas que je vais rester en contact avec lui. On s’est parlé après. On ne sait pas de quoi l’avenir est fait. J’ai bien aimé ma discussion avec lui. On gardera un œil sur lui c’est sûr. » Malgré la carte Parker, Kalulu a préféré vivre sa première aventure en professionnel de l’autre côté des Alpes.