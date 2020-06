OL – Mercato : Aulas confirme les pistes Sakho et Godin !

true

Le président de l’OL a assuré que les défenseurs de Crystal Palace et l’Inter Milan figuraient bien sur les listes de ses recruteurs.

Cet après-midi, Rudi Garcia a expliqué qu’il souhaitait que l’Olympique Lyonnais recrute un défenseur central durant l’été. Mais il a précisé qu’il privilégiait un joueur relativement jeune, alors que les pistes Mamadou Sakho (Crystal Palace) et Diego Godin (Inter Milan) ont fleuri dans la presse ces derniers jours.

Ces deux joueurs, trentenaires, semblaient de toute façon intouchables pour les Gones en raison de salaires très importants. Mais, surprise, Jean-Michel Aulas vient de confirmer ce soir, sur Europe 1, que leurs noms figuraient bel et bien sur les listes de Bruno Cheyrou et Juninho !

« Il faut interroger Juninho et Bruno Cheyrou. Ce sont des noms cochés, il y en a aussi beaucoup d’autres. On a la particularité de pouvoir, malgré la crise, faire un recrutement ambitieux. On veut viser les premières places l’année prochaine. »