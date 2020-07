OL – Mercato : Aulas consolide l’avenir de sa plus grosse pépite

true

Alors que l’OL semble parti pour connaître pas mal de bouleversements cet été, conserver Rayan Cherki fait en revanche partie des priorités lyonnaises.

Houssem Aouar, Martin Terrier voire peut-être Moussa Dembélé… C’est une véritable fuite des talents qui s’annonce d’ores et déjà à l’OL qui doit forcément conserver quelques certitudes pour l’avenir. Et sa plus belle certitude est sans aucun doute Rayan Cherki (16 ans) , auteur de débuts remarqués la saison passée et qui suscite l’intérêt des plus grands clubs européens.

Les Gones n’ont jamais caché leur souhait de placer Cherki au cœur du futur projet et cela va se matérialiser de manière concrète si l’on en croit les informations de l’Equipe. En effet, le quotidien annonce que Cherki va prolonger d’un an, soit jusqu’en 2023, son engagement avec les Gones.

🚨Info ⁦@lequipe⁩ : l’attaquant ⁦@rayan_cherki⁩ devrait prolonger avec l’⁦@OL⁩ d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2023. En bonne voie, les discussions devraient se concrétiser par une signature dans les prochains jours https://t.co/WWAth3seeD — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) July 5, 2020

Celui qui avait signé son premier contrat professionnel l’été dernier avec l’OL a donc réglé cette question avant la reprise de la saison. Histoire de pouvoir se consacrer pleinement à ses performances sportives.