OL – Mercato : Aulas demandé une pause à Juninho et Cheyrou

Le président de l’OL Jean-Michel Aulas préfère se concentrer pleinement sur la Ligue des champions avant de penser au mercato.

L’OL se trouve au pied de la montagne. Ce soir à Lisbonne (21h), les hommes de Rudi Garcia affronteront le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions afin de retrouver le PSG dimanche au Portugal.

Cette échéance sportive est suffisamment importante pour que Jean-Michel Aulas ait demandé à Juninho et Bruno Cheyrou d’appuyer sur le bouton pause en ce qui concerne le mercato estival.

« Je ne me vois pas aller discuter avec Memphis ou d’autres actuellement »

« Il faut vivre l’instant présent. Je ne me vois pas aller discuter avec Memphis ou d’autres actuellement. Si l’on gagne deux matchs, on sera dans une trajectoire folle. Sinon ce sera plus difficile d’autant que nos joueurs auront brillé », a confié le président de l’OL au Progrès. Cela n’a toutefois pas empêché le club rhodanien de se lancer sur la piste Tiémoué Bakayoko et de signer un défenseur turc hier…