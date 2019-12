OL – Mercato : Aulas écarte la piste Lemar mais confirme des arrivées

false

Le président de l’OL Jean-Michel Aulas confirme qu’il va donner à Juninho des moyens de recruter au mercato hivernal. Thomas Lemar (24 ans) est déjà écarté.

L’OL va recruter pour pallier les absences de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde pour la seconde moitié de la saison. Comme l’avait avancé Juninho lundi en Suisse, Jean-Michel Aulas va faire le nécessaire pour lui permettre d’étoffer l’effectif des Gones en janvier 2020.

« On va faire le maximum. On va donner à Juninho les moyens qui sont les nôtres et qui ne sont pas disproportionnés, assure JMA dont les propos sont relayés par Foot01. Florian Maurice a la charge de superviser les joueurs, il en voyait un certain nombre ce mercredi à l’étranger. On sait qu’il faut qu’on se renforce car nous avons le bonheur d’être qualifiés dans toutes les compétitions. On va essayer d’avancer. »

Aulas ne rêve déjà plus de Lemar

Aulas a par ailleurs confirmé que la piste menant à Thomas Lemar ne sera pas poussée car trop compliquée à mener à bien. « Il ne faut pas rêver. Thomas a dit qu’il ne quitterait pas l’Atlético Madrid », a prévenu le président de l’OL. À confirmer…