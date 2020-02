OL – Mercato : Aulas envisage de recruter un Champion du Monde !

true

Déjà évoquée brièvement l’été dernier, la possibilité de recruter Blaise Matuidi (Juventus de Turin, 32 ans) est une idée sérieusement creusée à l’Olympique Lyonnais. En tout cas, c’est ce qu’a affirmé Jean-Michel Aulas dans un entretien ce vendredi à « Tuttosport ».

« Matuidi ? J’ai essayé l’été dernier, sans succès. Mais je n’ai pas abandonné. On va en parler en juin. Matuidi serait parfait pour nous », a glissé le président de l’OL à quelques jours du choc face au club turinois.

Reste à savoir si cette possibilité peut intéresser le « N°14 » des Bleus. Ancien joueur du PSG et de l’ASSE, Blaise Matuidi présente un avantage non négligeable sur le marché : il arrive en fin de contrat au 30 juin prochain. Principal bémol du dossier : le confortable salaire italien du natif de Toulouse (3,5 M€ net par an) et le fait qu’il soit représenté par le fantasque Mino Raiola.