OL – Mercato : Aulas et Juninho gardent de fortes ambitions pour cet été

Jean-Michel Aulas n’a pas l’air de penser que le mercato de l’OM sera très calme cet été. Juninho aurait en effet déjà pas mal d’ambitions en termes de transferts.

L’OL fait partie des clubs qui souhaitent se projeter le plus rapidement possible sur la saison prochaine. Dans l’esprit de Jean-Michel Aulas, il semblerait que l’actuel exercice ne soit que du passé et qu’il vaille mieux anticiper celui qui vient afin d’y laisser le moins de plumes possible.

L’idée se défend et elle est d’ailleurs partagée par de nombreux « petits » clubs comme le RC Strasbourg, le RC Lens, le FC Metz ou encore le Stade Brestois. En définissant cette pensée généralisée, Aulas a-t-il aussi envoyé un signal de récession pour le recrutement ? Selon Le Progrès, l’OL s’apprêterait en effet à connaître un mercato des plus calmes en raison des suites économiques liées à la crise sanitaire.

Juninho reste ambitieux pour le Mercato

Pour le quotidien régional, il n’est pas exclu qu’on ne voie même aucune nouvelle tête à l’OL la saison prochaine… mis part le jeune attaquant du Havre Tino Kadewere (24 ans), déjà acheté avant le confinement. Alerté par cette information, Aulas a répondu en rassurant les supporters lyonnais. « Juni est ambitieux et j’ai toute confiance en lui », a tweeté le président des Gones, laissant donc carte blanche à son directeur sportif brésilien.