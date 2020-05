OL – Mercato : Aulas fait une annonce forte concernant Depay

true

Le président de l’OL ne désespère pas de prolonger son attaquant hollandais. Mais cela dépendra beaucoup de la suite des événements…

Interrogé par l’AFP sur ses combats du moment, Jean-Michel Aulas n’en a pas oublié un, essentiel, celui concernant Memphis Depay. Le président de l’OL avait expliqué il y a quelque temps que l’absence de Coupe d’Europe la saison prochaine pourrait faire échouer les négociations pour une prolongation. Il n’a pas dévié d’un iota… sauf qu’aujourd’hui, il espère disputer la finale de la Coupe de la Ligue, qui pourrait envoyer ses Gones en Europa League !

« Nous sommes toujours sur une position de ses agents qui est de voir si on reprend (la saison). Son objectif (après son opération du genou gauche) était de jouer l’Euro, qui a été reporté. Il a très envie aussi de disputer le 8e de finale retour contre la Juventus qui a été reprogrammé, si possible les quarts de finale de C1 et la finale de la Coupe de la Ligue (contre le PSG). Il se prépare pour être prêt. »

« Il y a aussi la relation que j’ai en direct avec lui. Il m’a toujours dit que si on trouvait un terrain d’entente, il serait heureux de prolonger. Pour l’instant, il n’y a pas d’éléments nouveaux. On reste sur les positions antérieures. »