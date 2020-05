OL – Mercato : Aulas prêt à faire des annonces fortes ? 

true

Le départ de Florian Maurice au Stade Rennais et son remplacement par Bruno Cheyrou pourraient être officialisés ces prochains jours à l’OL.

C’est un secret de Polichinelle à l’OL : Florian Maurice, le responsable du recrutement, devrait quitter le club. L’ancien attaquant est attendu au Stade Rennais, et pour lui succéder, le choix des dirigeants rhodaniens se serait porté sur Bruno Cheyrou, l’ancien lillois, aujourd’hui consultant TV.

Rien n’a encore été officialisé mais ce pourrait être pour bientôt à en croire ce qu’a dit Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux, relayé par OL+ : « Il y a eu des contacts avec Juninho et Gérard Houllier. Je pense qu’on sera prêt à annoncer un certain nombre de choses dès lors que nous aurons des confirmations, sur le départ, comme sur les arrivées(…)RdV au 15/06 au plus tard, et même si possible fin mai ».