OL – Mercato : Aulas va revenir à la charge pour le vrai successeur de Ferland Mendy

true

Selon La Gazzetta dello Sport, l’OL compte toujours recruter le latéral gauche de l’Atalanta Bergame Robin Gosens (25 ans).

En vendant Ferland Mendy au Real Madrid pour 48 M€ plus 5 M€ de bonus l’été dernier, l’Olympique Lyonnais s’imaginait avoir réussi une superbe affaire. D’autant plus qu’il avait recruté le Lillois Youssouf Koné pour 9 M€ pour le remplacer. Seulement voilà, huit mois plus tard, il s’avère que l’ancien Dogue est un flop.

Les Gones vont donc taper fort lors de la prochaine intersaison pour renforcer un secteur clef. Et selon La Gazzetta dello Sport, ils lorgnent du côté de la Serie A, pas refroidis un seul instant par un autre flop de la précédente intersaison, Joachim Andersen, qui était arrivé de la Sampdoria Gênes.

Exercice avec le ballon pour Fernando Marçal afin de garder quelques sensations ! ⚽ Et vous, quels sont les exercices que vous réalisez chez vous avec le ballon ? #FaistonsportavecMarcal pic.twitter.com/6WlZCILnJA — Olympique Lyonnais (@OL) March 29, 2020

Mais cette fois, la piste mène à un club en vue du Calcio, l’Atalanta Bergame, et l’un de ses piliers, Robin Gosens. Cet Allemand de 25 ans possède des statistiques dignes d’un attaquant (8 buts, 5 passes décisives), ce qui s’explique par le style de jeu très offensif prôné par Gian Paolo Gasperini. Selon La Gazzetta, Jean-Michel Aulas aurait proposé 25 M€ en janvier mais se serait vu opposer une fin de non-recevoir. Le quotidien milanais assure qu’il aurait plus de chances lors de la prochaine intersaison et avec une offre revue à la hausse (35 M€).