OL – Mercato : après Juninho et Garcia, Aulas aussi a lâché Coupet

Si Grégory Coupet n’a pas raté Juninho et Rudi Garcia lors de sa présentation à Dijon ce jeudi, Jean-Michel Aulas a aussi participé à son départ de l’OL cet été.

Grégory Coupet n’a pas eu la langue dans sa poche. A l’heure d’expliquer les raisons de son départ de l’OL hier, le nouvel entraîneur des gardiens du Dijon FCO s’en est pris à Juninho et Rudi Garcia, avec qui les liens ne se sont jamais soudés. Jean-Michel Aulas n’est pas non plus exempt de tout reproche alors que Coupet attendait d’en savoir plus sur son avenir pendant le confinement. Il a appelé son ancien président, en vain.

« À aucun moment, il ne m’a appelé pour savoir ce qui s’est passé »

« Il ne m’a pas répondu, on a échangé par SMS, apprend-il à L’Équipe. Il était très flou lui aussi. Je l’aime vraiment beaucoup. Mais à aucun moment il ne m’a appelé pour savoir ce qui s’est passé, et cela prouve qu’il sait justement ce qui s’est passé. Je trouve ça triste. »