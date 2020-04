OL – Mercato : ça s’agite sérieusement autour de Houssem Aouar

true

Le milieu de terrain de l’OL, Houssem Aouar, ne manque pas de courtisans en vue du prochain mercato d’été. En Italie et surtout en Angleterre.

Il pourrait être LE joueur le plus courtisé de la Ligue 1. Capable de faire tourner les têtes et de donner de sérieux maux de tête au président de l’OL, Jean-Michel Aulas. Ce dernier, plutôt à l’aise pour gérer les galères du Mercato, pourrait en rencontrer une de plus dans quelques semaines avec son milieu de terrain, Houssem Aouar. Et pour cause, les courtisans seraient très, très nombreux.

Evoqué depuis des semaines, le club italien de la Juventus Turin ne serait plus seul dans le dossier. Car la Premier League aurait également des envies d’Aouar. C’est le tabloïd anglais, The Sun, qui l’affirme : Liverpool, Arsenal et Manchester City suivent avec attention le Lyonnais. A City, et selon un proche de Pep Guardiola, Aouar, est « un grand talent et clairement l’un des meilleurs pour son âge ».

Reste tout de même à savoir si les clubs anglais, si puissants financièrement, ne seront pas, eux-aussi, touchés par le coronavirus et ses conséquences économiques.