OL – Mercato : Camilo signe jusqu’en 2024, Lyon renonce à son défenseur !

L’OL a annoncé la signature du jeune brésilien Camilo (Ponte Preta, 20 ans) … Et mis fin à sa quête d’un défenseur central.

Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, l’Olympique Lyonnais a entériné son ultime signature du Mercato d’hiver… Et il s’agit du milieu de terrain brésilien Camilo Reijers (ex-Ponte Preta, 20 ans), qui s’engage pour 2 M€ (+ un intéressement de 20% à la revente).

« Agé de 20 ans, Camilo, qui a disputé 30 matchs de Serie B brésilienne en 2019 (2 buts), a été proposé à Juninho par l’ancien champion du monde 94 Jorginho, et a fait l’objet de supervisions valorisantes », annonce l’OL au sujet de cette surprenante recrue.

Comme prévu, et malgré les demandes de Rudi Garcia, il n’y aura pas de défenseur central supplémentaire : « L’Olympique Lyonnais informe, par ailleurs, avoir tenté dans les dernières heures du mercato le recrutement d’un défenseur central supplémentaire en prêt mais toutes les caractéristiques techniques prédéfinies par la cellule de recrutement n’étaient pas réunies. Rudi Garcia, Juninho et Florian Maurice ont décidé collectivement de faire confiance aux deux jeunes joueurs du centre de formation, Pierre Kalulu et Sinaly Diomandé ».