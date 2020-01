true

En quête d’au moins un joueur offensif pour contenter Rudi Garcia, l’Olympique Lyonnais fait pour l’instant chou blanc. Il faut dire que les bonnes opportunités sont rares et que les Gones – qui ne souhaitent pas recruter pour recruter – visent des attaquants de très haut niveau.

La piste Olivier Giroud (Chelsea) mise de côté face à la volonté du Champion du Monde de rejoindre l’Inter Milan, le dossier Carl Toko-Ekambi (Villarreal) difficile à finaliser, les Gones ont lancé quelques hameçons ces derniers jours. Les noms de Hee-Chan Hwang (RB Salzbourg, 23 ans) et Jonathan David (La Gantoise, 20 ans) ont notamment circulé. Deux pistes que l’OL va devoir oublier.

La Gantoise et Salzbourg ne sont pas vendeurs

Dans les colonnes de « Het Nieuwsblad », le président Ivan De Witte et le manager Michel Louwagie ont fermé à double tour la porte au jeune buteur canadien (12 sélections, 11 buts) : « Il ne peut même pas partir pour 25 millions d’euros. Aucun joueur ne partira, pas même cet été ».

Concernant Hwang, c’est Gérard Houllier, conseiller de Jean-Michel Aulas et proche des décideurs de l’écurie Red Bull, qui a fermé la porte sur « Canal+ » : « Il ne quittera pas Salzbourg, qui a perdu deux attaquants cet hiver avec Minamino qui est parti à Liverpool et Haaland qui a rejoint Dortmund. Donc je ne pense pas qu’ils vont se séparer de Hwang alors qu’ils jouent encore l’Europa League et qu’ils jouent pour le titre ».

Comptant parmi les cinq décideurs de l’OL en matière de Mercato, l’ancien coach de Liverpool n’a cependant pas voulu donner de noms à l’antenne, ne confirmant ni infirmant la piste Tino Kadewere (Le Havre, 24 ans) et parlant de « trois ou quatre » pistes ouvertes simultanéement.