OL – Mercato : Cherki au Real Madrid ? Ce Lyonnais émet des doutes…

Rayan Cherki, le si prometteur milieu de terrain de l’OL, serait déjà dans le viseur du Real Madrid. Un départ serait une erreur pour Sidney Govou.

Pas encore un grand nombre de matches de Ligue 1, mais déjà une sacrée notoriété. Et, visiblement, des courtisans prêts à la récupérer. On parle ici du grand espoir de l’OL, le milieu de terrain Rayan Cherki qui, à 16 ans et 12 matches disputés, plairait déjà au prestigieux Real Madrid. Certes, l’intérêt n’est aujourd’hui qu’une rumeur, mais il est évident que le Lyonnais, si il poursuit son ascension, sera au centre de toutes les attentions.

« Il doit réfléchir pour son avenir »

Ancien attaquant du club, et non des moindres, Sidney Govou a donné son opinion sur l’éventualité d’une tel transfert. Et ce sur les ondes de la télévision du club. Extrait : « Ce serait pour une certaine somme, bien entendu, et tout bénef pour le club. Mais pour le bien du joueur, ce serait précipité. Cherki a du talent, mais encore beaucoup de choses à prouver. Il doit réfléchir pour son avenir. »