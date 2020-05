OL – Mercato : Cheyrou s’est libéré du PSG et est prêt pour Lyon (officiel)

true

Dans un communiqué, le PSG a acté le départ de Bruno Cheyrou, attendu pour devenir le nouveau responsable de la cellule de recrutement de l’OL.

Il s’agissait de la première étape du jeu de chaises musicales qui devrait prochainement toucher l’organigramme de l’OL. Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a officialisé le départ du directeur sportif de sa section féminine, Bruno Cheyrou.

Un départ attendu et qui devrait combler celui de Florian Maurice, actuel responsable de la cellule de recrutement de l’OL et attendu pour être le nouveau directeur sportif du Stade Rennais. Dans son communiqué, le PSG a tenu à saluer le dévoument de l’ancien milieu de terrain et consultant à beIN Sports.

Choisi par le directeur sportif Juninho et poussé également par Gérard Houllier qui l’avait fréquenté à Liverpool, Bruno Cheyrou devrait vite prendre ses fonctions à Lyon.