OL – Mercato : concurrence espagnole pour un bon coup de Ligue 1

true

Courtisé par l’OL, le milieu de terrain du SCO Angers Baptiste Santamaria est également suivi par le LOSC, le Stade Rennais et deux clubs espagnols.

Courtisé par le Napoli l’été dernier, Baptiste Santamaria avait été à deux doigts de s’engager avec le club italien. Vu comment cela se passe au pied du Vésuve, où les joueurs ont fait la grève de la mise au vert, où Carlo Ancelotti a été viré et où les supporters ont fait la guerre à leurs propres joueurs, le milieu de terrain du SCO Angers ne doit pas regretter son choix.

Mais celui qui a été le joueur ayant couvert le plus de terrain la saison dernière en Ligue 1 n’a pas laissé passer une chance unique pour autant. Cet été, en effet, de nombreux clubs reviendront à la charge, en France comme à l’étranger. Selon Marca, le FC Séville et Villarreal le suivent de près, de même que le LOSC, le Stade Rennais et l’OL en France.

⚫️⚪️ Confiné chez lui comme tout le monde, le joueur d’@AngersSCO @BaptSantamaria fait preuve de pédagogie et cherche à occuper ses journées. 💬« Je me suis mis à fond dans le jardinage »https://t.co/21jx4JlYPs — Antoine Raguin (@AntoineRaguin) March 17, 2020

L’intérêt lyonnais est-il toujours d’actualité maintenant que Bruno Guimaraes a été recruté ? Difficile à savoir. Ce qui est certain, c’est que les Gones auront à faire à une sacrée concurrence, ne serait-ce qu’en France puisqu’à priori, le Stade Rennais ou le LOSC disputera la prochaine Champions League. Et cela constitue toujours un argument de poids pour les joueurs…