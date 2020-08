OL – Mercato : Dembélé, Aouar, Traoré, ça va s’agiter en coulisses

true

Alors que l’OL dispute ce soir son 8e de finale retour de C1 face à la Juventus Turin, il va aussi lui falloir penser à son mercato estival.

C’est le grand soir pour l’OL. Face à la Juventus en 8e de finale retour de la Ligue des Champions avec un match qui pourrait, ou non, permettre aux joueurs de Rudi Garcia de rejoindre le final 8 de Lisbonne dans quelques jours. Et au-delà de la compétition majeure qu’est la C1, il est aussi une évidence qu’un résultat négatif accélérerait le mercato lyonnais, évoqué ce matin dans les colonnes du quotidien l’Equipe.

Plusieurs joueurs, et non des moindres, peuvent partir. A commencer par Houssem Aouar. Des grands d’Europe le suivent, que ce soit Manchester City, Arsenal ou la Juventus Turin. Problème, l’OL, qui attendait un temps 60 millions d’euros minimum, sait que ce tarif là n’est plus imaginable, la crise du Covid-19 étant passée par la. Moussa Dembélé, lui, n’a aucune intention de quitter le club lyonnais si il lui faut changer de standing. C’est à dire aller dans un club moins huppé. Là-encore, et c’est un problème, Chelsea a choisi Werner, Arsenal n’espère qu’Aubameyang et Manchester United se bat pour Jardon Sancho.

En réalité, et comme l’OL doit vendre, les départs prioritaires sont plutôt ceux de Bertrand Traoré, dont le salaire est important et pour qui Lyon attend un chèque d’environ 15 millions d’euros. Ce sera également le cas de Kenny Tete, représenté par Mino Raiola, et qui dispose plus que jamais d’un bon de sortie. Enfin, et lui-aussi ne représente guère une solution pour Rudi Garcia, Youssouf Koné, à qui il reste tout de même quatre ans de contrat, devrait prêté. Des agents ont même été mandatés en ce sens par le club lyonnais.