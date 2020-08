OL – Mercato : Dembélé ciblé par le FC Barcelone pour remplacer Luis Suarez !

true

Selon Sport, le FC Barcelone envisage de recruter Moussa Dembélé, l’attaquant de l’OL, pour remplacer Luis Suarez.

Le départ de Moussa Dembélé est évoqué à l’OL, qui doit resserer son budget à cause de son absence sur la scène européenne cette saison. Et au même titre qu’Houssem Aouar ou Memphis Depay, l’attaquant international représente une possible entrée d’argent conséquente.

L’intérêt de Manchester United notamment est évoqué depuis plusieurs mois, mais l’ancien joueur du Celtic serait aussi ciblé par le FC Barcelone. C’est ce qu’annonce Sport ce mercredi soir.

Le quotidien catalan croit même savoir que Ronald Koeman souhaite faire de Dembélé le successeur de Luis Suarez, qu’il pousse vers la sortie. C’est le Suédois Henrik Larsson, membre du futur staff de Koeman au Barça, qui aurait été chargé d’entrer en contact avec l’entourage du joueur.