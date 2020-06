OL – Mercato : Dembélé, Depay, Aouar, Kalulu, ses attentes pour cet été… Garcia fait le point

true

A la radio, l’entraîneur des Gones a notamment évoqué l’avenir de Memphis Depay, Moussa Dembélé et Houssem Aouar, très courtisés.

Rudi Garcia était l’invité de l’émission « On refait le match » sur RTL ce samedi soir. L’entraîneur de l’OL a notamment évoqué les grands axes de recrutement de l’Olympique Lyonnais durant l’été, ainsi que les possibles départs.

Ses attentes concernant le recrutement

« On cherche un défenseur central. Numériquement, il y en a que trois. On a besoin de leadership, mais on regarde des défenseurs jeunes, plutôt qu’expérimenté. Je ne sais pas si financièrement tout sera possible. »

Kalulu annoncé à l’AC Milan

« J’espère que Pierre Kalulu prendra la bonne décision de rester à l’OL. Tout le monde a envie qu’il reste, et on a pratiquement tout fait pour. On lui a fait comprendre qu’il pouvait devenir un joueur important. »

Aouar et Dembélé courtisés

« J’espère que Houssem Aouar va rester. Lui et Moussa Dembélé. Je peux dire catégoriquement qu’on n’a pas reçu d’offre. On me dit que Memphis (Depay) aussi n’apparaît pas dans les possibles partants. »