OL – Mercato : Dembélé, Depay et Aouar font déjà suer Aulas 

Rasséréné par l’éventualité de reprendre la compétition plus tôt que prévu, Memphis Depay (26 ans) se refuse pour le moment à prolonger son contrat à l’OL.

L’OL ne sera sans doute pas épargné par l’éventualité d’un mercato différé. Quelle que soit l’issue de cette saison, L’Équipe annonce que les Gones s’attendent déjà à quelques offensives sur plusieurs de ses joueurs majeurs. Déjà sollicité cet hiver, Moussa Dembélé (23 ans) devrait disposer d’un bon de sortie cet été mais il devrait être à l’abri des potentielles conséquences économiques liées au coronavirus.

Houssem Aouar devrait offrir un tableau plus complexe, le milieu de 21 ans souhaitant voler de ses propres ailes au moment où Manchester City de Guardiola et la Juventus Turin de CR7 lui font les yeux doux. Le cas le plus épineux pour Jean-Michel Aulas pourrait venir de Memphis Depay. Après sa grave blessure au genou gauche, mi-décembre, l’international néerlandais s’est vu proposer une prolongation de contrat (2021) à laquelle il n’a toujours pas répondu !

🗞Droits TV : Le 5 avril, l’OM devait encaisser 13,90M€ de part relative à la « notoriété ». Si la Ligue 1 ne reprend pas d’ici au 5 juin, prochaine date de versement, l’OM ne touchera pas les 16,90M€ prévus initialement. Soit un manque à gagner de 30,8M€. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/LFGxGpr64J — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 5, 2020

Initialement déterminé à revenir avant la fin de la saison pour disputer l’Euro 2020, le capitaine de l’OL avait renvoyé l’impression de vouloir attendre cette compétition et les différentes perspectives qu’elle aurait pu lui offrir. « Dans ce dossier, avec le report du championnat d’Europe, les dirigeants semblent avoir repris la main. À condition de le prolonger dans les prochaines semaines », glisse le quotidien sportif. Vu le côté fantasque de Depay (26 ans), l’affaire n’est pas gagnée.