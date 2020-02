OL – Mercato : Depay, Kalulu… Aulas promet deux prolongations !

true

Si l’Olympique Lyonnais était très occupé par le Mercato lors du mois de janvier, le club rhodanien va désormais avancer sur ses prolongations de contrat. Libre en juin 2021, Memphis Depay fait partie des priorités. Profitant de la blessure du Néerlandais, les Gones ont entamé des discussions en ce sens pour s’éviter un été 2020 délicat pour un joueur acheté à Manchester United pour 16,5 M€.

« On va le prolonger, on a toujours eu de super rapports avec lui », a confié, dans « L’Equipe », un Jean-Michel Aulas très confiant sur le dossier. D’après le quotidien sportif, la décision ou non de Depay et son retour à la compétition plus ou moins rapide pourrait avoir une grosse incidence sur le prochain marché des transferts.

Autre dossier sensible : le cas de Pierre Kalulu (19 ans), jeune défenseur en fin de contrat stagiaire en juin et très courtisé sur le marché. Là aussi, JMA a fait part de sa confiance : « C’est la première fois que je signe huit contrats pro depuis que je suis à l’OL et il n’y a pas Kalulu. Il était dans le groupe et il va signer aussi ».