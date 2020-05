OL – Mercato : deux cadres de Garcia placés sur la liste des transferts

true

D’après Le Progrès, l’OL cherche à vendre Bertrand Traoré (ailier, 24 ans) et Marcelo (défenseur, 33 ans) l’été prochain.

Si Jean-Michel Aulas continue à batailler dans l’espoir de faire bouger les lignes et reprendre la saison 2019-20, le président de l’OL n’a que peu de chances de faire changer la décision des instances. Probablement absent des Coupes d’Europe (sauf à remporter la Coupe de la Ligue ou la C1), Lyon va devoir ouvrir la porte à quelques départs.

Indépendamment des très grosses offres qui pourraient le faire réfléchir sur des éléments importants (Dembélé, Depay, Aouar), l’OL songe à se séparer de deux joueurs selon « Le Progrès ». En effet, Bertrand Traoré (24 ans) et Marcelo (33 ans) auraient été placés sur la liste des transferts.

Concernant le premier nommé, Lyon mise sur la cote du Burkinabé en Premier League pour se séparer d’un salaire important. Au sujet du second, l’idée est surtout de le remplacer par un joueur plus jeune et tout aussi fort en caractère.