OL – Mercato : Diego Godin jure fidélité à l’Inter Milan

Le défenseur central de l’Inter Milan Diego Godin, courtisé par l’OL, a fait savoir qu’il entendait rester en Italie, lui qui retrouve la grande forme.

Hier soir, l’Inter Milan a battu le Torino 3-1 à San Siro, s’emparant de la 2e place de la Serie A, derrière la Juventus Turin, mais devant l’Atalanta Bergame et la Lazio Rome. Un temps au bord de la crise, à tel point qu’un départ de l’entraîneur, Antonio Conte, était dans les tuyaux, les Nerazzurri se portent beaucoup mieux.

Et avec eux une de leurs recrues phare de l’été, Diego Godin. Le défenseur central de 34 ans a eu beaucoup de mal à s’habituer à la rigueur du Calcio et à changer ses habitudes prises sous les ordres de Diego Simeone à l’Atlético Madrid. Mais il semblerait que ça aille mieux, comme il l’a expliqué au micro de Skysport Italia.

« Je me sens bien, aujourd’hui je me sens mieux. Match après match, je cherche ma meilleure forme. Mon futur ? Je suis venu pour faire quelque chose d’important, pour aider l’équipe en dehors comme sur le terrain. J’ai amené ici ma mentalité de vainqueur. Je veux rester à l’Inter et réaliser des choses importantes. » Tant pis pour l’Olympique Lyonnais, qui était intéressé…