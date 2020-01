OL – Mercato : Garcia attend encore une recrue et évoque le choc contre l’OM

true

Le D-Day du Mercato est lancé et il devrait être long. Jusqu’à minuit, plusieurs mouvements sont encore attendus en France, notamment du côté de l’OL. Après la qualification des Gones en quarts de finale de la Coupe de France aux dépens de Nice (2-1), Rudi Garcia s’en est ouvert en conférence de presse.

« J’attends encore un défenseur central »

« J’attends encore un défenseur central, a glissé le coach lyonnais devant les médias. J’ai déjà dit et je répète que si on avait un blessé ou un suspendu dans ce secteur, on n’aurait plus que deux défenseurs centraux. Or, ce serait très incertain de se montrer inventif à ce poste-là… » Au-delà du Mercato, Garcia a évoqué ses retrouvailles avec l’OM à la mi-février à Décines.

Garcia esquive le choc contre l’OM

L’ancien entraîneur du club phocéen s’est voulu fuyant. « C’est surtout bien qu’on puisse évoluer enfin à domicile, de recevoir pour un gros quart de finale. Mais pour l’instant on y est pas. On verra, a-t-il évacué. L’objectif sera de passer ce prochain tour. En attendant, il faudra déjà être capables de gagner aussi dimanche, à Nice, en championnat. On espère avoir pris un ascendant psychologique avec cette qualification, car on doit l’emporter si on veut continuer à remonter au classement. On sait que ce sera difficile avec ce calendrier taquin… »