OL – Mercato : Garcia fait un point sur les transferts et tacle le PSG

L’entraîneur lyonnais s’est exprimé en conférence de presse sur les trois départs ayant affaibli son effectif et regretté que le PSG tente Léo Dubois.

Présent en conférence de presse ce mercredi, pour évoquer le tournoi Véolia qui verra les Gones affronter les Rangers et le Celtic Glasgow, Rudi Garcia s’est montré en forme. L’entraîneur de l’OL a fait un point mercato dépourvu de langue de bois, envoyant un joli tacle à un PSG qui lorgne son latéral droit Léo Dubois.

« On a perdu trois joueurs pour les compétitions qu’ils nous restent. Ce n’est pas une bonne nouvelle, mais c’est comme ça. On ne peut rien y faire. C’était particulier pour Lucas (Tousart), qui avait été vendu en janvier. Amine (Gouiri) n’a pas été beaucoup utilisé, donc je dirai qu’il n’y a « pas de conséquence » pour lui, mais Martin (Terrier) l’avait beaucoup été. »

« Je suis en total accord avec ma direction sur le fait d’avoir lâché Martin, on était trop nombreux devant. Quand on a des opportunités, on écoute et on évalue. Pour Martin et pour nous, c’était une bonne opportunité. Ce n’est pas dans le domaine offensif que je manque de solutions. Il y a d’autres domaines, notamment en défense centrale, où on s’active en espérant y arriver le plus vite possible même si ça ne sera pas avant ces deux matches. »

« Faire attention aux entreprises de déstabilisation«

« J’ai prévenu en interne qu’il fallait faire attention aux entreprises de déstabilisation, des joueurs qui seraient susceptibles d’être visés par des équipes qu’on va jouer. Ils sont avec nous, il faut qu’ils soient à 100%. Une fois qu’on aura gagné la Coupe de la Ligue et été le plus loin possible en Ligue des champions, il sera toujours temps de revoir les choses pour la saison prochaine. Il est important que ce groupe ne change plus pour le moment. »