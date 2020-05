OL – Mercato : Gigot ouvre la porte à un challenge en Ligue 1

true

Depuis quelques jours, l’intérêt de l’OL pour le défenseur central Samuel Gigot a été révélé. Et le joueur ne dit pas non à un avenir en France.

Grâce à des performances réussies sous le maillot du Spartak Moscou, Samuel Gigot a attiré l’oeil de l’OL en quête d’un défenseur central. L’insider Mohamed Toubache avait dévoilé l’intérêt lyonnais pour le joueur de 26 ans il y a quelques jours.

Et du côté du joueur, on ne dit justement pas non à un départ de la Russie pour évoluer dans un championnat plus exposé. « C’est sûr que si j’ai une opportunité, j’y réfléchirai, c’est certain. Surtout, je pense que quand vous êtes européen vous rêvez de jouer dans l’un des meilleurs championnats du continent. Mais bon, j’essaye déjà de donner le maximum sur le terrain pour être le meilleur possible », explique le joueur à Goal.

Samuel Gigot, par la suite, a clairement ouvert la porte à la Ligue 1, un championnat où il n’a jamasi eu l’occasion d’évoluer. « Si, moi j’aimerais bien. Si j’ai la possibilité de connaitre la Ligue 1, oui pourquoi pas. C’est normal quand vous êtes Français. J’ai toujours bougé à l’étranger, donc si j’ai la chance un jour, je n’y serai pas opposé », a conclu le défenseur français.