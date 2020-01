OL – Mercato : Giroud et Lemar ont d’autres plans, un hameçon lancé à Schalke ?

true

Les pistes Olivier Giroud et Thomas Lemar ne cessant de se compliquer, l’OL continue de lancer des hameçons un peu partout.

En quête de joueurs susceptibles de muscler l’effectif en vue de la deuxième partie de saison, l’OL connait quelques difficultés sur ses premières pistes (ambitieuses) ouvertes avant la trêve hivernale.

L’OL n’a plus la main pour Giroud et Lemar

En effet, dans le dossier Olivier Giroud (Chelsea, 33 ans), les Gones ne sont pas forcément les mieux lotis. D’après le « Telegraph », l’attaquant des Champions du Monde privilégierait l’option Inter Milan par rapport à ses courtisans français et anglais.

Par ailleurs, on savait le dossier Thomas Lemar (Atletico Madrid, 24 ans) difficile (pour ne pas dire impossible) à mener économiquement parlant. Cela se confirme bel et bien puisque, selon « The Independent », un sérieux concurrent vient se se manifester : Tottenham. D’après le tabloïd, les Spurs seraient prêts à soumettre une offre de prêt payant de 6 M€ avec une option d’achat fixée à 60 M€ pour l’été prochain.

La piste Bentaleb (Schalke04) ouverte ?

Des difficultés qui expliquent pourquoi l’OL explore de nouvelles pistes (Toko-Ekambi, Seri), dans un peu tous les secteurs de jeu. Ce mardi, « Foot Mercato » explique que deux clubs de Ligue 1 seraient rentrés en contact avec l’entourage de l’international algérien Nabil Bentaleb (Schalke04, 25 ans). Si l’identité des clubs n’a pas filtré, il y a fort à parier que Lyon fasse partie (avec Monaco ou le PSG) des deux écuries françaises ayant tenté leur chance. Sous contrat jusqu’en juin 2021, l’ancien joueur de Tottenham est dans une situation très compliquée à Schalke et ne serait pas contre découvrir la Ligue 1.