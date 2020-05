OL – Mercato : Gonalons a d’autres pistes que Dijon en L1

true

Alors que son nom revenait avec insistance du côté de Dijon, Maxime Gonalons, l’ancien capitaine de l’OL, n’aurait aucun contact avec le club bourguignon.

David Linares, Peguy Luyindula et depuis peu Grégory Coupet : Dijon s’est fait une spécialité, celle d’accueillir les anciens joueurs de l’OL. L’arrivée de Coupet au poste d’entraîneur des gardiens a surpris, et les présumés contacts entre Dijon et Maxime Gonalons avaient aussi de quoi surprendre. Mais Frédéric Guerra, l’agent lyonnais de l’ancien milieu de l’OL a clarifié la situation de son protégé dans l’émission Téléfoot. Selon lui, il n’y a rien.

« Si Maxime revenait en France ? Je pense que s’il en avait l’opportunité, il le ferait oui. En tout cas, moi, le président de Dijon ne m’a pas appelé et personne de Dijon ne m’a appelé pour Maxime. J’ai découvert ça dans la presse. Il y a d’autres clubs français qui s’y intéressent mais il est trop tôt aujourd’hui pour en parler », a expliqué Guerra. « Je ne sais pas d’où est sortie cette information. Mon agent m’a téléphoné. Il n’y a pas eu de contact à ce jour« , a également déclaré Gonalons lui-même jeudi au micro de beIN Sports

Prêté par l’AS Roma à Grenade pour la saison 2019-2020, Gonalons a disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues avec la formation andalouse. Il est sous contrat à la Roma jusqu’en juin 2021.