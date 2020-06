OL – Mercato : Guimaraes n’est pas insensible à l’intérêt du FC Barcelone

true

Recruté par l’OL lors du mercato hivernal, Bruno Guimaraes (22 ans) s’y sent bien mais ne ferme pas la porte à un futur à l’étranger. En Espagne ou en Angleterre.

Le recrutement de l’OL a suffisamment été critiqué cette saison pour évoquer aussi les bons coups réalisés par les Gones. Bruno Guimaraes en fait partie. Recruté cet hiver par le club rhodanien, le milieu brésilien a fait très forte impression lors de ses premiers pas en Ligue des champions contre la Juventus Turin avant de confirmer en Coupe de France et en championnat.

La crise sanitaire a malheureusement freiné cette belle ascension en France, où il se sent très bien. Très heureux à l’OL, le joueur de 22 ans a toutefois quelques rêves en tête. Notamment celui d’évoluer un jour en Angleterre et en Espagne. « J’ai toujours dit à mes agents que je rêve de jouer en Angleterre, c’est le meilleur championnat du monde, tous les matches sont serrés. Même lorsque le premier joue contre le dernier, on dirait une finale, a-t-il lâché sur Fox Sports. J’ai la nationalité espagnole et j’aime aussi la Liga et le football espagnol. Ce sont deux championnats dans lesquels j’aimerais évoluer. »

Rien de concret entre Guimaraes et le FC Barcelone

Il y a quelques semaines, on parlait notamment d’un intérêt du FC Barcelone pour Guimaraes. Qu’en est-il réellement ? « Il y a juste eu des prises de renseignements, je crois. C’est gratifiant d’être observé, a-t-il poursuivi. Moi, je veux continuer à jouer. Je suis content d’entendre tout ça. Mais le Barça n’a jamais parlé avec moi. C’est bien de voir son travail reconnu. Je viens juste d’arriver ici à Lyon. Quand il n’y a rien de concret, on travaille avec ce qu’on a. On verra ce qui se passe, j’ai un contrat long ici à Lyon, je suis bien. J’ai d’autres projets c’est sûr, mais j’ai le temps. »