OL – Mercato : Guimaraes, un gros coup pour sauver Juninho ?

Le directeur sportif de l’OL, Juninho, a confirmé l’arrivée prochaine de Bruno Guimaraes. Le capitaine de la sélection Espoirs brésilienne a décidé d’accorder ses faveurs aux Gones plutôt qu’à l’Atlético Madrid. Et ça, c’est à mettre au crédit de l’ancien capitaine lyonnais, qui réaliserait son premier gros coup sur le marché des transferts, selon le journaliste Hervé Penot.

« Si Guimaraes signe, il va avoir une cote d’enfer auprès des supporters. Préférer l’Olympique Lyonnais à l’Atlético Madrid, c’est un choix fort. Et aussi un vrai coup réussi par Juninho, car il a été au cœur du processus et a su certainement trouver les arguments pour convaincre son compatriote. »

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l'actualité de l'OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub.

En plus de renforcer l’OL, le milieu défensif de Paranaense pourrait sauver la peau de Juninho, fragilisé par l’échec de Sylvinho au poste d’entraîneur et plus globalement par les résultats calamiteux du premier semestre de la saison en cours.