OL – Mercato : Houssem Aouar prêt à trahir les supporters ?

Selon un média spécialisé dans les transferts, le milieu de terrain de l’OL Houssem Aouar ne dirait pas non à une approche du PSG cet été.

Si la Champions League n’est pas au rendez-vous de la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais sera obligé de vendre plusieurs de ses bijoux de famille pour équilibrer les comptes. Parmi eux, on trouve un Houssem Aouar courtisé par les plus grands clubs européens, notamment Manchester City et la Juventus Turin.

Mais le PSG est également intéressé par le milieu offensif rhodanien. Et si l’on sait que Jean-Michel Aulas n’a plus d’ennemis au moment de faire des affaires, ce n’est pas le cas des supporters lyonnais, qui verraient d’un très mauvais œil le départ d’un de leurs chouchous à Paris.

Mais à en croire Calcio Mercato, les fans des Gones doivent s’attendre au pire : en effet, le média assure qu’Aouar et son entourage écouteront toutes les offres cet été, même celle venue de France ! Le directeur sportif parisien, Leonardo, qui apprécie le profil du joueur de 21 ans, peut donc préparer une offre…