OL – Mercato : Javier Pastore met les points sur les i concernant la rumeur lyonnaise

Ancien meneur de jeu du PSG en difficulté à l’AS Roma, le meneur de jeu argentin Javier Pastore avait fait une déclaration ambigüe concernant l’OL. Il jure finalement ne pas être intéressé.

Ses déclarations concernant un éventuel retour en France avaient fait beaucoup de bruit il y a deux semaines. Mais finalement, Javier Pastore ne serait intéressé ni par le PSG, ni par l’OL, dont il avait dit du bien. Le meneur de jeu a juré au média argentin La Voz qu’il se sentait bien à l’AS Roma et qu’il n’envisageait pas de quitter le Calcio.

« Je suis très heureux ici et je me sens important. Un retour en France ou en Amérique du Sud n’occupe pas mes pensées en ce moment. Nous avons remporté plusieurs victoires consécutives, nous sommes proches des premières places en championnat, nous avons passé le premier tour en Ligue Europa, nous sommes dans une période très positive. »

« Je parlais dans une autre langue et en Italie, ils ont mal traduit. Ils ont dit que je voulais aller à Lyon parce que je voulais retourner en France. Ce n’est pas vrai. Ils m’ont demandé si je j’allais retourner un jour en France et j’ai dit que je ne fermerais jamais les portes parce qu’on ne sait jamais ce qui va se passer. Ils m’ont demandé quelle équipe j’aimais, à part le PSG, et j’ai dit que Lyon était un club très important en France. Pour son histoire et pour les Argentins qui y ont joué et gagné. C’était juste ça. Je n’ai jamais dit que je voulais aller à Lyon ou que c’était mon club préféré. Il n’y a rien à ajouter. »