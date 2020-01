OL – Mercato : Jean Lucas répond aux rumeurs de départ

true

Mercredi après-midi, les rumeurs allaient bon train autour de l’avenir de Jean Lucas (21 ans). En manque de temps de jeu à l’Olympique Lyonnais, le jeune milieu brésilien était évoqué pour un prêt de longue durée à l’Atletico MG.

« Ma tête n’est vraiment tournée qu’à l’OL »

Rentré en cours de jeu à Brest (3-1) et buteur sur la fin, Lucas s’est présenté face aux médias pour évoquer les bruits de couloirs et réaffirmer sa volonté de s’imposer à Lyon. « Je sais que c’est difficile. Je suis un jeune joueur, je dois m’adapter. Lorsque Juninho m’a téléphoné, pour moi c’était un honneur de venir jouer en Europe, dans un grand club comme Lyon. Ma tête n’est vraiment tournée qu’à l’Olympique Lyonnais. Je travaille, je travaille, je travaille pour m’adapter le plus rapidement possible ».

Soulagé d’avoir marqué son 2e but en deux matches de Coupe de la Ligue, l’ancien joueur de Flamengo et Santos reconnaît quand même avoir traversé des périodes vraiment difficile : « Je prends de la confiance en jouant, petit à petit. C’est vrai que j’ai connu un moment où j’étais un peu triste. J’ai beaucoup discuté avec mes parents. Ils ont tout fait pour que je relève la tête. Quand on ne joue pas, ce n’est pas simple. J’avais l’impression d’avoir tout donné à l’entraînement, d’avoir les qualités mais, quelque part, c’était quand même dur de rester sur le banc. Aujourd’hui, je continue de donner le maximum de moi-même… »