OL – Mercato : Jean-Michel Aulas confirme que la fuite des talents va cesser

La vente très médiatisée de la pépite Amine Gouiri à l’OGC Nice ne devrait pas être suivie par d’autre, a expliqué le président de l’OL sur Twitter.

Théo Ndicka Matam et Lucas Margueron transférés respectivement à Ostende (D2 belge) et Clermont (Ligue 2) sans jamais avoir porté le maillot lyonnais, Amine Gouiri transféré à l’OGC Nice, les temps sont durs pour les jeunes à l’OL. De là à penser que le plus grand club formateur de France allait brutalement changer de politique, il n’y avait qu’un pas.

« Aucun autre jeune formé OL devrait partir apparemment «

Mais via Twitter, son mode d’expression favori, Jean-Michel Aulas a confirmé la fin de l’hémorragie. Le président des Gones a retweeté un message d’un Insider, David Barbet, qui expliquait que le latéral gauche de 19 ans Melvin Bard, auteur d’une belle mi-temps contre Nice, « devrait rester et aucun autre jeune formé OL devrait partir apparemment ».