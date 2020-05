OL – Mercato : Jean-Michel Aulas craint un pillage de son effectif cet été !

true

L’absence de Coupe d’Europe fait remonter une grosse crainte chez Jean-Michel Aulas : que l’OL ne parvienne pas à retenir ses meilleurs Espoirs courtisés.

Le combat est lancé. Ces dernières heures, Jean-Michel Aulas a multiplié les sorties médiatiques pour expliquer les raisons des deux recours posés par l’Olympique Lyonnais suite à l’arrêt prématuré de la saison 2019-20 qui aura de lourdes conséquences sur son club. Ce vendredi, le boss rhodanien a tout résumé à l’occasion d’un entretien en forme de communiqué sur le site officiel de l’OL.

Derrière cette bataille pour que Lyon soit européen malgré tout (ou à défaut dédommagé financièrement), Jean-Michel Aulas masque aussi une crainte qu’il a exprimé hier dans l’émission « L’Equipe du Soir » : celle de voir son jeune effectif, très suivi par les grands clubs européens, vivre une grosse saignée lors du prochain Mercato d’été.

«Si on n’arrive pas à faire en sorte de retrouver une coupe d’Europe, ce qui était légitime via le championnat, si on n’est pas qualifié, c’est un grand préjudice. On aura alors beaucoup de difficultés à garder nos joueurs et à en attirer d’autres», a justifié JMA. Si l’OL dispose de ressources financières que beaucoup n’ont pas en Ligue 1, son attrait dépend en grande partie de sa présence régulière en Coupe d’Europe. Une première absence en 24 ans ferait évidemment tâche même si Aulas en est persuadé : « On a un certain nombre de réserves, on aura quoiqu’il arrive une équipe avec beaucoup de qualité, on a de l’ambition, on fera ce qu’il faut pour compenser, si on ne participe pas à une compétition européenne ».