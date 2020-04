OL – Mercato : Jean-Michel Aulas fixe deux priorités pour l’été 2020

true

Garder Karl Toko-Ekambi et prolonger Memphis Depay seront les deux grosses priorités de l’OL ces prochaines semaines.

Samedi matin, Jean-Michel Aulas avait accordé une longue interview dans les colonnes du « Progrès ». Le président de l’OL s’en était notamment pris à Florian Maurice, blessé que le responsable de sa cellule de recrutement le quitte pour le Stade Rennais. Il avait évoqué le Mercato à venir avec deux idées en tête.

La première : discuter avec Villarreal pour garder Karl Toko-Ekambi (27 ans) quel que soit l’issue de la saison. Rappelons que l’option d’achat fixée à 11 M€ est initialement conditionnée à la présence de l’OL en Coupe d’Europe : « On a négocié d’avoir un peu plus de temps pour lever l’option d’achat (…) Si les championnats ne sont pas terminés, on ne peut pas (se qualifier, NDLR). On a demandé à Villarreal d’aller jusqu’à fin juillet, on n’a pas de réponse. Mais notre idée est de lever l’option pour Karl, car on est très satisfait de lui ».

Deuxième dossier clé : la prolongation de Memphis Depay au delà de l’été 2021. « On va poursuivre ce qui était engagé, à savoir essayer de prolonger d’un an ou plus. J’ai bon espoir sur ce plan avec Memphis. Je veux vraiment le prolonger. Après, il faudra un certain nombre d’acheteurs d’ici le 31 décembre. En fait, soit on tâchera de trouver des solutions de transfert, d’un départ, soit de prolonger sur la plus longue durée possible ». Sous contrat pour la même durée, le cas de Rudi Garcia est moins urgent : « On aura l’occasion de discuter avec lui, de parler de prolonger. Il faut déjà savoir où l’on joue la saison prochaine ».