OL – Mercato : Juninho a 3 premières pistes solides pour janvier

true

Le directeur sportif de l’OL Juninho aurait déjà activé plusieurs pistes pour renforcer l’effectif de Rudi Garcia au cours du mercato hivernal.

L’OL a besoin de se renforcer. Déjà désireux de recruter au milieu et au poste de latéral gauche cet hiver, les Gones envisagent de forcer le trait en attirant un remplaçant à Memphis Depay au mercato.

« On va essayer de rassurer les supporters. Il faut tout analyser, pas agir à chaud, d’autant qu’on n’a pas le droit de se rater en janvier, a assuré Juninho lundi depuis Nyon. On va discuter, on va réfléchir, s’il y a des opportunités avec des joueurs de personnalité, habitués à ce niveau, qui peuvent arriver et s’intégrer en janvier. (…) Ça manque la personnalité chez nous. De joueurs capables de prendre des responsabilités collectives. C’est mon avis. On va discuter. Si une opportunité se présente, on va faire beaucoup d’effort. »

Seul N’Zonzi semble accessible pour l’OL

Selon Le Parisien, trois noms intéresseraient déjà le board de l’OL : Lucas Digne (26 ans), Steven Nzonzi (31 ans) et Thomas Lemar (24 ans). Outre le cas N’Zonzi, écarté par Galatasaray, ces dossiers ne seront pas simples à mener à bien par l’OL. Latéral gauche d’Everton depuis un an et demi, Digne est sans doute la cible la plus difficile à atteindre de par son statut d’incontournable, son contrat (2023) et son salaire confortable (3 M€ annuels).

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Poussé vers la sortie par l’Atlético Madrid, où il ne s’impose pas, Lemar ne serait pas contre un départ afin de se relancer en vue de l’Euro 2020. Reste maintenant à savoir si les Colchoneros sont ouverts à un prêt ou s’ils espèrent récupérer une partie des 70 M€ investis sur lui en 2018.