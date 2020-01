OL – Mercato : Juninho a lancé une dernière piste secrète !

true

L’OL aura de la gueule pour cette seconde partie de saison. Si les Gones ont perdu Léo Dubois, Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, ils ont recruté Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere. Lyon serait même à deux doigts d’enrôler Bruno Guimaraes puisque Juninho a parlé dimanche d’un transfert « bouclé à 95%. »

S’agira-t-il de la dernière arrivée ? « Normalement oui, a poursuivi Juninho. On a perdu Oumar Solet, notre quatrième défenseur central, avec une blessure sérieuse. On a deux jeunes à ce poste, Pierre Kalulu et Sinaly Diomandé. Je crois beaucoup en ces joueurs. Même si Pierre n’a pas encore signé son contrat professionnel. »

Akanji compliqué, Mangala non, l’heureux élu au Brésil ?

Selon L’Équipe, les dirigeants de l’OL ont pourtant prospecté pour un renfort dans ce secteur, et rien ne semble encore définitif à ce sujet. La piste qui mène à Manuel Akanji (Borussia Dortmund) est trop complexe et l’OL a étudié, sans lendemain, le profil d’Eliaquim Mangala (Valence CF). En parallèle, Juninho s’activerait déjà sur un défenseur du championnat brésilien dont l’arrivée n’aurait pas pu être concrétisée cet hiver en raison d’un quota de joueurs extracommunautaires déjà atteint. Le Mercato de l’OL n’est pas encore terminé.