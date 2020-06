OL – Mercato : Juninho patine pour la piste Mamadou Sakho

true

Cité dans la liste des défenseurs centraux ciblés par l’OL au mercato, Mamadou Sakho (Crystal Palace, 30 ans) ne semble plus faire partie des priorités.

L’Olympique Lyonnais est en train de boucler le départ d’Amine Gouiri. Ce samedi, plusieurs médias s’accordent à dire que l’attaquant de l’OL va s’engager en faveur de l’OGC Nice pour la somme d’environ 6 millions d’euros. Il s’agirait d’un très joli coup pour les Aiglons, qui ont doublé le FC Nantes et le Stade Rennais concernant le buteur lyonnais sur qui Rudi Garcia n’a jamais vraiment compté.

Après avoir réglé ce dossier, Juninho devra régler le cas Martin Terrier et se pencher sur les arrivées. Le directeur sportif de l’OL veut en effet recruter un défenseur central digne ce ce nom cet été. La liste des joueurs pistés est longue, mais pourrait s’alléger d’un nom très prochainement : Mamadou Sakho.

Sakho et Kumbulla très loin de l’OL

Ciblé par l’OL, le stoppeur de Crystal Palace (30 ans) semble plus loin que jamais de signer à Lyon. « Sakho priorité de l’OL en défense centrale ? Non, c’est au point mort. Et ça n’a jamais été le choix prioritaire de Juninho », affirme Foot Mercato. Par ailleurs, on notera que l’international albanais Marash Kumbulla (Hellas Vérone, 20 ans), également dans les petits papiers de l’OL, est annoncé en Italie très proche de la Lazio Rome.