OL – Mercato : Juninho proche de conclure un deal avec un ancien Gone ?

Pour le moment, le Mercato de l’OL consiste principalement à dégraisser. Et cela devrait encore se poursuivre dans les jours qui viennent.

Avec une saison qui, sauf miracle en Ligue des champions, devrait démarrer sans participation à la C1, l’OL n’a pas d’autres choix que de réduire son train de vie. Des départs sont donc envisagés avant quelques arrivées. Martin Terrier a été le premier à rejoindre le Stade Rennais. Et en attendant Houssem Aouar voire Moussa Dembélé, l’OL règle un dossier plus secondaire.

Pape Cheick Diop, qui ne s’est jamais vraiment imposé au sein de l’effectif lyonnais, est sur le départ. Et le milieu de terrain pourrait rebondir dans un club très proche puisque Dijon ferait le forcing pour l’accueillir. Selon FootMercato, le club bourguignon et le joueur seraient même déjà d’accord. Reste à trouver un terrain d’entente entre les deux clubs.

🚨 Info : Pape Cheikh Diop 🇪🇸 et @DFCO_Officiel sont tombés d’accord. Les dijonnais doivent désormais s’entendre avec l’@OL. Les discussions entre les deux clubs ont déjà été entamées.https://t.co/ge1fuEuBDu — Santi’ FM (@Santi_J_FM) July 25, 2020

Et pour cela, la filière lyonnaise pourrait s’avérer précieuse. Juninho doit en effet négocier avec… Peguy Luyindula, son homologue dijonnais et ancien partenaire sous le maillot de l’OL. « Les bonnes relations entre les directeurs sportifs des deux clubs Peguy Luyindula et Juninho restent un atout non négligeable pour les négociations », précise déjà le site.